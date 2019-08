Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugin handelt richtig

Im Gewahrsam endete der Mittwoch für einen Mann, der sich in Ulm verdächtig verhalten hatte.

Ulm (ots)

Kurz nach 23 Uhr war der 28-Jährige einer Zeugin aufgefallen. Sie hatte beobachtet, wie der Mann in der Ensingerstraße von Auto zu Auto ging. Es schien als ob er prüfte, ob die Fahrzeug verschlossen sind. Die Zeugin verständigte die Polizei. Die war schnell da und kontrollierte den 28-Jährigen. Sofort wurde deutlich, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Wenige Gramm Cannabis fanden die Beamten in seiner Tasche. Der 28-Jährige war derart berauscht, dass die Polizisten ihn zu seinem Schutz in Gewahrsam nehmen mussten. Bislang deutet nach Ansicht der Polizei noch nichts darauf hin, dass er aus einem Auto etwas stehlen konnte. Trotzdem erwartet den 28-Jährigen eine Strafanzeige: wegen des Rauschgifts. Und die Kosten für die Unterkunft in der Zelle muss er tragen.

755 Diebstähle aus unverschlossenen Autos registrierte die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2018 im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm. Deshalb wirbt die Polizei ständig dafür, Autos abzuschließen und keine Wertsachen in den Fahrzeugen zurückzulassen. So kann Dieben ihr Treiben erschwert werden, auf ganz einfache Weise.

+++++++++ 1586127

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell