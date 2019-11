Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrskontrollen

Lippstadt (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag führten Polizeibeamte der Lippstädter Wache mehrere Verkehrskontrollen durch. In Benninghausen fiel zunächst gegen 21:50 Uhr, ein 45-jähriger Autofahrer aus Lippetal auf. Er stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss und roch stark nach Marihuana. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. In seinem Fahrzeug konnten die Beamten einen Behälter mit Drogen auffinden. Diese wurden beschlagnahmt. Um 02:20 Uhr wurde ein 26-jähriger Lippstädter an der Wiedenbrücker Straße kontrolliert. Der Mercedes-Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Um 02:35 Uhr, wurde ein 39-jähriger Lippstädter an der Lipperoder Straße kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamine. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. (lü)

