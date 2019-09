Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdacht: Drogenhandel - Zivilpolizisten stellen Cannabis sicher (Foto anbei)

Meerbusch (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Schwerpunkteinsatzes zur Kriminalitätsbekämpfung fielen Polizisten, die zivil unterwegs waren, am Mittwoch (11.9.), gegen 21 Uhr, an der Haltestelle "Landsknecht" zwei Männer auf. Den Beamten stieg ein wohlbekannter Geruch in die Nase und zwar der nach Cannabis. Bei der anschließenden Kontrolle der Verdächtigen und einer mitgeführten Papiertragetasche fanden die Polizisten eine Zip-Tüte mit drei Liter Fassungsvermögen, die randvoll mit Cannabis gefüllt war. (Foto anbei) Zudem stellten die Beamten eine Feinwaage sicher, wie sie von Drogenhändlern zum Portionieren benutzt wird.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln wurde gegen die 18- und 19-jährigen, polizeibekannten Meerbuscher eingeleitet.

