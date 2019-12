Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Festnahme eines Wohnungseinbrechers in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, 19.12.2019 gegen 03.50 Uhr konnte durch die Mithilfe eines aufmerksamen Mitbürgers ein 57-jähriger deutscher Tatverdächtiger durch eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein auf frischer Tat festgenommen werden. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige hatte bereits Vorbereitungen getroffen, um in ein leerstehendes Wohnhaus in der Tiefensteiner Straße in Idar-Oberstein einzubrechen. Durch einen Nachbar wurde dies beobachtet und richtigerweise zeitnah die Polizeiinspektion Idar-Oberstein verständigt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den mutmaßlichen Täter noch festnehmen bevor er in das Anwesen einsteigen konnte. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein übernommen. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am 19.12.2019 dem Haftrichter bei dem Amtsgericht in Bad Kreuznach vorgeführt. Dort wurde ein Haftbefehl erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Idar-Oberstein hinsichtlich möglicher weiterer durch den Tatverdächtigen im Stadtgebiet Idar-Oberstein begangener Taten dauern an. Hierzu gehört auch die Auswertung von Gegenständen, die bei einer Wohnungsdurchsuchung und bei dem Tatverdächtigen selbst sichergestellt wurden.

