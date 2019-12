Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach versuchten Übergriff

Konz (ots)

Am 20.12.2019, gegen 07:30 Uhr im Bereich des Schwester-Marcellina-Weg (Berensborn)sprang aus einem Gebüsch ein dunkel gekleideter Mann mit Wollmütze (schlanke Figur um 170cm) und versuchte eine 10jährige Schülerin, die sich auf dem Weg zur Schule befand zu greifen. Die Schülerin konnte sich losreißen und in Richtung Bahnhof laufen. Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich diese Person in Richtung Berensborn entfernt haben. Wenn sie sachdienliche Hinweise geben können wenden sie sich bitte an die Polizeiwache in Konz 06501-92680.

