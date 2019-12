Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Oberstein. Unfallflucht.

Oberstein. (ots)

Am Freitagabend, den 20. Dezember kam es in der unteren Hauptstraße in Oberstein in der Nähe einer dortigen Pizzeria zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten schwarzen Audi. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 189 (OIE AG)

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Degen, PK

Telefon: 06781 / 561 - 0

Telefax: 06781 / 561 - 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell