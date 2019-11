Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Ispringen - Pkw beim Vorbeifahren beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Enzkreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Gartenstraße in Ispringen sucht die Polizei nach Zeugen und dem Unfallverursacher.

Der Fahrer eines vermutlich weißen Transporters mit der Aufschrift "Flex" beschädigte, gegen 09.00 Uhr beim Vorbeifahren mit seiner rechten Fahrzeugseite den am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1500 Euro.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231 1864100 in Verbindung zu setzen.

