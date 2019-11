Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld - 27-Jähriger kollidiert mit parkendem Auto

Birkenfeld (ots)

Am Donnerstag, gegen 22:00 Uhr, fuhr ein 27-jähriger VW-Fahrer in der Industriestraße in Birkenfeld auf einen geparkten Hyundai auf. Der Hyundai wurde durch den Aufprall auf einen davor abgestellten Peugeot geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Vorsorgehalber wurden die beiden Mitinsassen des VWs in ein Krankenhaus zur Untersuchung verbracht. Nach eigenen Angaben ließ sich der 27-Jährige von seiner weinenden Tochter ablenken, welche sich im Kindersitz auf der Rückbank befand.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell