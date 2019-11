Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch Senioreneinrichtung

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Donnerstag in eine Senioreneinrichtung in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße gewaltsam eingestiegen.

Der Dieb verschaffte sich über ein Fenster Zutritt in die Büroräumlichkeiten der Tagespflege. Im Inneren öffnete er nahezu alle Schränke und Schubladen und nahm eine Schachtel mit wenig Bargeld an sich. Einen im Wandschrank verbauten Tresor entdeckte der Dieb ebenfalls und öffneten ihn gewaltsam. Diebesgut wurde aus dem Tresor jedoch nicht entnommen.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 1863325 zu melden.

