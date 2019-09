Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: Gegenstände aus VW Golf gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf nicht geklärte Art und Weise hat sich ein bislang unbekannter Täter am Dienstag zwischen 22.00 und 22.12 Uhr Zugang zu einem VW Golf verschafft, der in der Carl-Zeiss-Straße in Sindelfingen-Ost abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete er eine dreistellige Bargeldsumme, einen Rucksack, ein Mobiltelefon und zwei Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

