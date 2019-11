Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Heimsheim - Zwei Wohnungseinbrüche

Heimsheim (ots)

Am Donnerstag kam es sowohl in der Gartenstraße als auch in der Rosenstraße in Heimsheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. In beiden Fällen wurde nach aktuellem Stand kein Diebesgut entwendet.

Im Zeitraum zwischen 14:00 und 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Terrassenfenster Zutritt in ein Wohnhaus in der Gartenstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Möglicherweise wurden die Täter bei dem Einbruch gestört.

In ein Wohnhaus in der Rosenstraße drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 07:00 und 19:15 Uhr ein. An der Wohnungseingangstüre konnten Hebelspuren festgestellt werden. Der Einstieg in die Wohnung erfolgte vermutlich über eine aufgehebelte Balkontür. Es wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07041/96930, mit dem Polizeirevier Mühlacker in Verbindung zu setzen.

