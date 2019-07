Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Trickdiebstähle innerhalb kurzer Zeit - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu zwei Diebstählen kam es am Donnerstag, 18.07.19, in Weil am Rhein. Der erste Trickdiebstahl ereignete sich gegen 09.15 Uhr im Bereich der Schiller- / Bühlstraße. Hier wurde eine 91jährige Dame von einem Mann angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Kurze Zeit später stellte die Frau fest, dass ihre Armbanduhr gestohlen worden war. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich dann gegen 10 Uhr im Bereich eines Parkhauses am Rathausplatz. Hier wurde ein 78jähriger Mann, der in seinem Auto saß, angesprochen und ebenfalls um Wechselgeld gebeten. Auch hier gelang es dem Täter offensichtlich unbemerkt ins das Scheinfach der Geldbörse zu greifen und mehrere hundert Euro zu entwenden. In beiden Fällen sind die Beschreibungen des Täters ähnlich. Der Mann soll etwa 40-50 Jahre alt gewesen sein und 175cm groß mit südländischem Aussehen, dunklem Teint und kurzen, schwarzen Haaren. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Zur Tatzeit trug er ein helles T-Shirt und eine kurze Hose. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

