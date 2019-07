Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Langenargen

Unfälle durch entfernte Gullideckel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Bereich der Lindauer Straße (beginnend Amthausstraße bis Mühlstraße) 17 Gullideckel entfernt und daneben gelegt. Infolgedessen ereigneten sich bislang zwei der Polizei bekannte Unfälle. Bei den unbekannten Tätern könnte es sich um Besucher des Uferfests handeln. Zeugenhinweise werden an die Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541-701-0, erbeten.

Überlingen

Unfall mit Fahrerfluch - Zeugenaufruf

Am Samstag in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13 Uhr parkte ein Pkw Audi mit Schweizer Kennzeichen auf dem Parkplatz La Piazza, direkt neben dem Eingang zum OBI. Vermutlich beschädigte ein daneben ein-/ausparkendes Fahrzeug den Audi und entfernte sich ohne seine Verursachung anzuzeigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.000 Euro. Zeugen, welche entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Überlingen unter Tel. 07551/804-0 in Verbindung zu setzen.

