POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Teelicht löste Brand aus - Mutter und Tochter verletzt - Von der Bremse gerutscht - Zeugen gesucht - Sonstiges

Schwäbisch Hall: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Pkw Opel auf dem Gelände einer Tankstelle in der Raiffeisenstraße beschädigte ein 78-Jähriger am Mittwochmittag kurz nach 12 Uhr den Pkw VW eines ebenfalls 78-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Gaildorf: Teelicht löste Brand aus

Mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Gaildorf am Mittwochabend gegen 23.50 Uhr zu einem Brand in die Theresientaler Straße aus. Dort hatten die Bewohner am Abend ein brennendes Teelicht, welches in einem Glasbehältnis war, auf dem Tisch stehen lassen und waren zu Bett gegangen. Das Glasbehältnis explodierte, wobei die Bewohner durch den lauten Knall aufgeweckt wurden. Das durch die Explosion entstandene Feuer, das ein Sofa und einen Couchtisch beschädigte, konnte von ihnen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Alle Bewohner blieben ersten Erkenntnissen unverletzt; ließen sich aber vorsorglich im Krankenhaus untersuchen.

Schwäbisch Hall: Mutter und Tochter verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr parkte ein 20-Jähriger seinen Pkw VW Golf auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes im Steinbeisweg rückwärts aus. Hierbei übersah er eine 57 Jahre alte Frau, welche zusammen mit ihrer 10-jährigen Tochter den Parkplatz querte. Der 20-Jährige erfasste beide mit seinem Fahrzeug, wobei sie jeweils leicht verletzt wurden.

Schwäbisch Hall: Von der Bremse gerutscht

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 1500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Bühlertalstraße ereignete. Eigenen Angaben zufolge rutschte eine 48-Jährige beim Halten an einer roten Ampel von der Bremse ihres Automatikfahrzeuges. Der Mercedes machte daraufhin wohl einen Satz nach vorne, wobei der Pkw Fiat einer 39-Jährigen beschädigt wurde.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 46-Jährige ihren Pkw Audi A6 am Mittwochmittag gegen 13.20 Uhr an der Einmündung Heimbacher Gasse / B 19 anhalten. Eine 70-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Audi A 3 auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Crailsheim: War Ampel grün?

Am Mittwoch um kurz vor 20:15 Uhr kam es zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro, an der Kreuzung der Haller Straße / Tiefenbacher Straße. Eine 62-jährige Hyundai-Lenkerin fuhr auf den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem Mercedes-Benz eines 32-Jährigen. Nach dem Unfall war sich die Hyundai-Fahrerin nicht mehr sicher, ob sie tatsächlich Grünlicht hatte. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 7500 Euro entstand bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, um 17:30 Uhr, in der Blaufelder Straße. Ein 30-jähriger Opel-Lenker erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 54-jährige Lenker eines Mercedes-Benz Vito sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf.

Crailsheim: Kettenreaktion

Drei Fahrzeuge wurden bei einem Unfall in der Bahnhofstraße am Mittwoch um 14:35 Uhr beschädigt. Ein 23-jähriger Lenker eines PKW Nissan fuhr aufgrund Unachtsamkeit auf einen vor ihm stehenden VW Touran einer 50-Jährigen auf. Der VW wurde durch den Anstoß wiederrum auf einen Opel Corsa eines 63-Jährigen aufgeschoben. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Frankenhardt: Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Lenker eines LKW beschädigte am Freitag zwischen 9 Uhr und 09:50 Uhr eine Hecke, als er mit seinem Fahrzeug von der Straße Im Siegelwasen in den Niederbachweg abgebogen ist. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

