POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Sachbeschädigung, Unfälle, Einbruch, Feuerwehreinsatz

Aalen: Damenkleidung entwendet

Von der Außenablage einer Boutique am Alten Kirchplatz entwendeten zwei bislang unbekannte Frauen am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr vier Damenjacken im Wert von rund 400 Euro. Die Frauen, die ein Kleinkind dabeihatten, sind zwischen 25 und 30 Jahre alt und vermutlich osteuropäischer Herkunft. Nach dem Diebstahl, der von der Besitzerin des Geschäftes beobachtet wurde, liefen die Täterinnen in Richtung Marktplatz davon. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Abtsgmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit seinem Pkw Citroen befuhr ein 59-Jähriger am Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr die Hüttlinger Straße. Eigenen Angaben zufolge wegen eines vorbeihuschenden Schattens kam er mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Verkehrszeichen, die auf einer Verkehrsinsel standen. Bei dem Unfall wurde die Ölwanne des Fahrzeuges aufgerissen, wodurch ein Sachschaden entstand.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 34-Jähriger seinen Pkw VW am Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr an der Kreuzung Wellandstraße / Badgasse anhalten. Eine 53-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Skoda auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Pkw Audi die rechte der zwei Fahrspuren der Friedrichstraße in Richtung Wasseralfingen. Aus Unachtsamkeit streifte sie dort mit ihrem Fahrzeug den Pkw Ford einer 73-Jährigen, welche den linken Fahrstreifen befuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Hüttlingen: Gegen Verkehrsschilder gefahren

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 29-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr verursachte. Auf der B 19, Auffahrt Hüttlingen, wich er zur Unfallzeit einem Pkw aus, der vor ihm fuhr und verkehrsbedingt abbremsen musste. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen zwei Verkehrsschilder. Der 29-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Fahrzeuge streiften sich

Mit seinem Pkw Opel bog ein 58-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr von der Dieselstraße auf ein Firmengelände ein. Dabei übersah er, dass der Fahrer eines nachfolgenden Pkw VW an ihm vorbeifahren wollte und streifte den Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Essingen: Sachbeschädigung

Bereits am Dienstagabend zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen Pkw VW, der in diesem Zeitraum auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Gefährliches Hindernis

Verletzungen im Gesicht und mehrere Prellungen zog sich ein 46 Jahre alter Radfahrer durch den sträflichen Unfug Unbekannter zu. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, 7 Uhr wurde durch die Unbekannten auf dem Radweg in der Turnstraße ein Bauzaun quer auf den Weg gestellt. Dieser war von dem Radfahrer, der in der Dunkelheit in Richtung Berufsschulzentrum unterwegs war, nur schlecht zu erkennen. Der Radfahrer fuhr gegen den Zaun und stürzte zu Boden. Möglicherweise waren sich die Täter der Gefahr nicht bewusst, in welche sie dort fahrende Radler gebracht haben. Es wird dringend davor gewarnt, irgendwelche Hindernisse auf Radwegen und Straßen zu bereiten, da dies einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellen kann und strafbewehrt ist. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Beim Vorbeifahren gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr einen im Nördlichen Stadtgraben abgestellten Pkw Dodge, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Geringer Sachschaden

Zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen zündeten am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr auf dem Areal einer Betreuungseinrichtung in der Wolfgangsklinge eine Mülltonne an. Durch den Brand wurde die Holzverkleidung eines Vordachs beschädigt, wobei einige hundert Euro Sachschaden entstanden.

Ellwangen: Von der Straße abgekommen

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit befuhr ein 85-Jähriger mit seinem Pkw Renault die Priestergasse in Richtung Sebastiansgraben. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Sowohl der Unfallverursacher, als auch seine 88-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt; beide wurden ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Göggingen: Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch wurde zwischen 9.30 Uhr und 20.40 Uhr in ein Wohnhaus im Friedhofweg eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt ins Haus. Er begab sich in verschiedene Räume und entwendete unter anderem Bargeld, Schmuck. Zudem verursachte er mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Verursacher einen BMW, der zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen am Fahrbahnrand der Weißensteiner Straße abgestellt war. Er entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 2000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Rupppertshofen: Diebstahl von Baggerschaufel

Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch wurde von einer Baustelle bei Fohlenhof eine Baggerschaufel entwendet. An der dieser war ein sogenanntes Messer angebracht, das zum Abziehen von Unebenheiten dient. Die Schaufel ist etwa 30 cm breit, wiegt rund 50 kg und hat einen Wert von circa 1000 Euro. Sie ist mit dem Namen einer Verleihfirma beschriftet. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib der Schaufel werden vom Polizeiposten Spraitbach unter Telefon 07176/6562 entgegen genommen.

