Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kollidiert

Baden-Baden (ots)

Ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer war am frühen Dienstagabend auf der Rheinstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Gegen 17.30 Uhr kollidierte er im Kreuzungsbereich zur Kinzigstraße mit dem Kleinlaster eines 25-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mittdreißiger zuvor die dortige Ampel bei Rot passiert. Während der 25-Jährige mit dem Schrecken davon kam, musste der mutmaßliche Unfallverursacher durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierten Kräfte des Polizeireviers Baden-Baden bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 25.000 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell