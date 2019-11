Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Falscher Alarm?

Offenburg (ots)

Mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Offenburg haben in der Nacht auf Mittwoch nach einem des Einbruchs verdächtigen Mann gefahndet und ihn kurz nach 1:30 Uhr im Bereich der Mensa des Okengymnasiums vorläufig festnehmen können. Wie sich bei den parallel verlaufenen Ermittlungen jedoch herausstellte, wurden die verdächtigen Wahrnehmungen des Anrufers nicht bestätigt. Seinen Beobachtungen zufolge soll sich der Verdächtige an einer Gartenhütte in der Franz-Volk-Straße zu schaffen gemacht haben, was sich im Nachhinein allerdings als falscher Alarm entpuppte. Der in die Kontrolle geratene Radfahrer führte zwar Werkzeuge und Handschuhe mit sich, konkrete Hinweise auf eine Straftat konnten in der Nacht aber nicht erlangt werden.

