Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl eines Stampfers - Geparkten PKW gerammt - Hochsitz beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Hochsitz beschädigt

Ein Hochsitz im Gewann Streitwald wurde zwischen Montag und Dienstag durch einen unbekannten Vandalen beschädigt. An dem Hochsitz wurden Verstrebungen abgerissen und eine Fensterscheibe entfernt und zu Boden geworfen. Hinweise erbittet der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Dienstag um 17 Uhr übersah eine 47-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz, dass die vor ihr fahrende 33-jährige Seat-Lenkerin im Parmiersring, auf Höhe der Abzweigung zur Wilhelm-Volz-Straße anhalten musste und fuhr auf. Durch den Anstoß wurde der Seat noch auf einen davor stehenden Skoda einer 71-Jährigen aufgeschoben. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Von der Schenkenseestraße wollte am Mittwoch um 09:50 Uhr ein 88-jähriger Opel-Fahrer nach links in die Ellwanger Straße abbiegen. Hierbei übersah der Mann einen VW Passat eines 79-jährigen Lenkers, welcher die Ellwanger Straße befuhr und nach links in die Schenkenseestraße abbiegen wollte. Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Untermünkheim: Diebstahl eines Stampfers

Von einer Baustelle in der Gartenstraße wurde zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ein Stampfer der Marke Bomag im Wert von etwa 2000 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Gerätes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Geparkten PKW gerammt

Mit einem Ford Transit befuhr ein 25-Jähriger am Mittwoch um kurz vor 06:30 Uhr die Straße Im Wiesengrund in Großaltdorf Richtung Bundesstraße 19. Hierbei übersah der junge Mann einen am rechten Straßenrand geparkten PKW BMW und fuhr auf diesen auf. Der BMW wurde durch die Wucht des Anstoßes nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam in einem Garten zum Stehen. An dem Transporter entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Der Schaden am BMW wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zudem entstand ein Schaden an einer beschädigten Gartenmauer samt Zaun in Höhe von etwa 2000 Euro.

