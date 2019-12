Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstahl, Bagger unbefugt in Gebrauch genommen & Arbeitsunfall

Rems-Murr-Kreis (ots)

Kernen im Remstal: Fahrraddiebstahl

Am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr wurde vom Fahrradabstellplatz der Rumold-Realschule ein schwarz-blaues Mountainbike der Marke Btwin entwendet. Das Rad mit einem Wert von etwa 250 Euro war mit einem Schloss gesichert, dieses wurde vom Dieb aufgebrochen. Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Unbekannte nehmen Bagger unbefugt in Gebrauch

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag wurde ein in der Beinsteiner Straße abgestellter Bagger der Marke Wacker Neuson von Unbekannten weggefahren. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass der gelbe Bagger entwendet wurde, er wurde allerdings am Mittwochnachmittag auf einer Wiese zwischen der Rems und der B29, ca. 2 km entfernt vom ursprünglichen Abstellort, von einer Polizeistreife entdeckt. Dennoch sucht der Polizeiposten Weinstadt nun Zeugen, die den Bagger im genannten Zeitraum evtl. gesehen haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 oder direkt beim Posten zu melden.

Rudersberg: Arbeitsunfall

Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer wurde bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag, gegen 15:15 Uhr schwer verletzt. Der Mann wollte auf einem Firmengelände in der Jahnstraße Bauschutt vom Lkw abladen. Hierbei kippte der Lastwagen zur Seite, der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. Erst als der Lkw mit einem Gabelstapler angehoben wurde, konnte sich der Mann befreien. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell