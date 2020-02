Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Einbruchdiebstahl aus Verwaltungsgebäude

In der Zeit zwischen Samstag, den 15.Februar 2020, um 10.00 Uhr und Montag, den 17.Februar 2020, um 11.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Verwaltungsgebäude an Seeblickstraße. Aus dem Objekt entwendeten sie einen Kühlschrank und Bargeld in nicht bekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Saterland/Ramsloh - Diebstahl eines hochwertigen E-Bike

Zwischen Freitag, den 14.Februar 2020, gegen 19.30 Uhr und Samstag, den 15.Februar, gegen 00.45 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein hochwertiges E-Bike/Pedelec entwendet. Das Fahrrad der Marke KTM, Cento 10cx in der Farbe schwarz hat einen Wert von etwa 3000 Euro und war zum Tatzeitpunkt mit einem Kettenschloss an einem Fallrohr in der Nelkenstraße angeschlossen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe/Thüle- Diebstahl aus Wohnwagen

Zwischen Mittwoch, den 05. Februar 2020, um 14.00 Uhr und Montag, den 17.Februar 2020, um 12.30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Wohnwagen an der Thülsfelder Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter den Wohnwagen ohne Diebesgut verlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Barßel-Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, den 17. Februar 2020, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr kam es in der Ankerstraße, vor einer dortigen Arztpraxis zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten Hyundai I 20 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

