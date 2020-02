Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln- Sattelauflieger mit Kran geborgen (Rücksprache halten)

Am Montag, 17. Februar 2020, gegen 19.00 Uhr, kam es in der Straße Kirchweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 50jähriger aus Bützow befuhr mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die Straße Kirchweg in Richtung Cappelner Straße. Im Kreuzungsbereich bog der 50jährige nach rechts auf die Cappelner Straße ab. Hierbei geriet der Auflieger der Sattelzugmaschine in die Berme und den dortigen Graben. Der Auflieger musste durch einen Kran geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12000 Euro.

Halen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Verursacher flüchtet

Am Montag, 17. Februar 2020, kam es um 15.30 Uhr auf der Baumwegstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer aus Halen fuhr auf der Baumwegstraße in Richtung Hauptstraße. Hier überholte ihn ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer, der vor ihm wieder einscherte und plötzlich bremste. Der Mofa-Fahrer musste selbst stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und stürzte auf nasser Fahrbahn zu Boden. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Der Transporter-Fahrer hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Emstek fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen weißen VW T5 oder T6 als Pritschenwagen mit hellgrauem Planenverdeck handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell