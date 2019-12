Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Einbruch in ein leerstehendes Haus

In der Zeit zwischen Samstag, 7. Dezember 2019, 11.20 Uhr und Sonntag, 8. Dezember 2019, 19.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem leerstehenden Haus in der Hauptstraße. Dort wurde ein Laptop entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Lohne - Aufbruch eines LKW-Sprinters

Am Dienstag, 1ß. Dezember 2019, gegen 2.25 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem LKW Sprinter, welcher auf einem Grünstreifen vor einem Wohnhaus in der Brägeler Straße geparkt war. Es wurden diverse Arbeitsgeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 6. Dezember 2019, 16.00 Uhr und Montag, 9. Dezember 2019, 8.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Holzzaun im rückwärtigen Bereich eines Kindergartens in der Kirchstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Montag, 9. Dezember 2019, zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter ein Carport in der Kettlerstraße mit schwarzer Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 9. Dezember 2019, um 8.24 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Auto auf der Falkenrotter Straße stadtauswärts. Am Kreisverkehr in Höhe der Theodor-Heuss-Straße übersah er die von rechts kommende, bevorrechtigte 21-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem sich junge Frau leicht verletzte.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Montag, 9. Dezember 2019, um 18.40 Uhr befuhr ein 39-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden die Straße Schierberg mit einem Auto und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Von Samstag, 7. Dezember 2019, 14.00 Uhr bis Sonntag, 8. Dezember 2019, 19.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Seitenverkleidung eines schwarzen Mercedes, Benz, B 180, welcher ordnungsgemäß in einer Parkreihe in der Straße Auf dem Hagen abgestellt war. Der Schaden befindet sich an der hinteren Tür der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell