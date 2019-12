Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hollenermoor - Versuchter Einbruch in eine Halle

In der Zeit zwischen Samstag, 7. Dezember 2019, 9.30 Uhr und Montag, 9. Dezember 2019, 17.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter vergeblich eine Tür zu einer Halle in der Straße Am Ostermoor aufzuhebeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Bösel - Versuchter Einbruch in ein leerstehendes Haus

In der Zeit zwischen Samstag, 7. Dezember 2019, 17.00 Uhr und Montag, 9. Dezember 2019, 10.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Einwerfen einer Scheibe Zutritt zu einem leerstehenden, derzeit in Sanierung befindlichen Haus in der Straße Neuland. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Bollingen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 9. Dezember 2019, 14.04 Uhr, fuhren eine 62-jährige Friesoytherin und ein 34-jähriger Barßeler mit ihren Autos in dieser Reihenfolge auf der Bollinger Straße in Richtung Barßel. In Höhe der Einmündung zum Bärkeweg wollte die 62-jährige Frau nach links abbiegen. Dies erkannte den 34-jährigen Barßeler zu spät und auf die Friesoytherin auf. Beide Personen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

