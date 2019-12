Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ermke - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Ein 31-jähriger Mann aus Molbergen fuhr am 9. Dezember 2019, um 12:04 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger auf der Piusstraße in Richtung Hauptstraße. Eine 53-jährige Autofahrerin aus Dwergte fuhr zur selben Zeit auf der Hauptstraße in Richtung Ermker Straße. Dabei übersah er an der Kreuzung die bevorrechtigte 53-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, durch den sie ins Schleudern geriet und anschließend seitlich gegen eine Gartenmauer prallte. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau schwer und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 36.000 Euro.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Montag, 9. Dezember 2019, 23.00 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Mann aus Cloppenburg auf der Sevelter Straße einen E-Scooter, obwohl im Verdacht steht unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigt den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, 5. Dezember 2019, 00:00 Uhr und Montag, 9. Dezember 2019, 10.00 Uhr, kam es auf der Straße Am Werl zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den auf einem Parkplatz stehenden Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 9. Dezember 2019, um 7.50 Uhr, kam es auf der Sevelter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Bahnhofsstraße. Dabei kam ihm ein 20-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg entgegen. Beide wichen auf den Bürgersteig aus und es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Cloppenburger leicht verletzte. Der andere Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrerinnen

Am Montag, 9. Dezember 2019, um 13.25 Uhr, fuhr eine 13-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg auf der Fahrbahn der Eisenbahnstraße in Richtung Niedriger Weg. Eine 14-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg fuhr ebenfalls in selber Richtung auf der Eisenbahnstraße auf dem Gehweg. Auf Höhe des Eisenbahnweges wollte die 13-Jährige auf den Gehweg wechseln, im gleichen Moment wollte die 14-Jährige aber auf die Fahrbahn wechseln. Die beiden Mädchen kreuzten sich und es kam zum Unfall, bei dem sich die 13-jährige leicht verletzte.

