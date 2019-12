Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Einbruch in Fleischerei

Zwischen Samstag, 07. Dezember 2019, 15.00 Uhr und Montag, 09. Dezember 2019, 06.41 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Fleischerei in der Straße Am Bruch ein. Hier durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erlangte Bargeld und Arbeitsgeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 06. Dezember 2019, 15.00 Uhr und Montag, 09. Dezember 2019, 07.30 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter mehrere Fenster eines Gebäudes an der Landwehrstraße mit roter Farbe. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Montag, 09. Dezember 2019, kam es um 08.24 Uhr am Kreisverkehr der Theodor-Heuss-Straße und Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta fuhr auf der Falkenrotter Straße und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Hier übersah er eine 21-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta, die von rechts kam. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

