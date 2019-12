Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Versuchter Einbruch in Bar

Am Sonntag, 08. Dezember 2019, versuchte ein bislang unbekannter Täter zwischen 04.30 und 13.30 Uhr eine Tür einer Bar Am Marktplatz aufzuhebeln. Dem Täter gelang es nicht in die Räumlichkeiten einzudringen. Durch den Einbruchversuch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Dinklage - Versuchter Einbruch in Imbissstand

Zwischen Samstag, 07. Dezember 2019, 16.40 Uhr und Sonntag, 08. Dezember 2019, 10.15 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Imbissstand in der Webergasse einzubrechen. Ihm gelang es nicht in den Verkaufsstand einzubrechen. Durch den Versuch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Holdorf - Einbruch in Imbisswagen

Zwischen Freitag, 06. Dezember 2019, 16.00 Uhr und Sonntag, 08. Dezember 2019, 15.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Imbisswagen in der Industriestraße ein. Bislang liegen keine Informationen über mögliches Diebesgut vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 08. Dezember 2019, kam es um 12.08 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme wollte von der Bahnhfostraße Richtung Am Stickteich fahren und übersah hierbei einen 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß, durch den 6000 Euro Sachschaden entstand. Es wurden keine Personen verletzt. Da Betriebsstoffe austraten, rückte die Feuerwehr Neuenkirchen aus, um diese zu binden.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 08. Dezember 2019, kam es um 17.18 Uhr in der Kopernikusstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf nasser Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und beschädigte einen Zaun einer Firma. Bei der Unfallaufnahme ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell