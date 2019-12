Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Körperverletzung

Am Sonntag, 08. Dezember 2019, kam es gegen 05.55 Uhr vor einer Diskothek an der Angelbecker Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein 18- und ein 24-jähriger Löninger von zwei bislang unbekannten männlichen Personen körperlich angegangen und leicht verletzt. Die beiden unbekannten Personen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Tatgeschehen soll durch einen bislang unbekannten Zeugen gefilmt worden sein. Dieser und andere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) zu melden.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 08. Dezember 2019, wurde um 05.00 Uhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Löningen auf der Farwicker Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 07. Dezember 2019, 20.00 Uhr und Sonntag, 08. Dezember 2019, 13.30 Uhr kam es in der Poststraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen hinter ihm in einer Parklücke stehenden Dacia Sandero. Dieser wurde gegen eine Hauswand geschoben, sodass diese ebenfalls beschädigt worden ist. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

