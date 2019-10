Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Person in verschlossener Wohnung

Schermbeck (ots)

Mitbewohner hörten am Mittwochabend gegen 23:14 Uhr Klopfgeräusche im Haus und machten sich Sorgen um eine über ihnen wohnende Dame. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte konnten an der betroffenen Wohnungstür auch durch Schellen und Klopfen niemanden bewegen, die Wohnungstür zu öffnen. Der Einsatzleiter entschied dann, die Wohnungstür mittels Türöffnungsgerät zu öffnen. Die Person, um die sich die Mitbewohner sorgten, wurde schlafend in ihrer Wohnung vorgefunden.

Die Wohnungstür wurde mit einem Ersatzschließzylinder wieder schließbar gemacht und die Schlüssel an die Bewohnerin übergeben. Der Einsatz endete gegen 23:50 Uhr.

