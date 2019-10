Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ölspur auf der Weseler Straße

Schermbeck (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wesel meldete der Leitstelle gegen 19:20 Uhr eine Öllache unter einem Linienbus an der Bushaltestelle am Rathaus. Die eingesetzten Kräfte streuten ca. 6m² Öl ab. Danach konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Der Einsatz endete für die Feuerwehr gegen 20:17 Uhr.

