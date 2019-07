Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnungseinbruchsversuch in Steinbergen.

Rinteln (ots)

(ne) Unbekannte versuchten in der Zeit von Mittwoch, 17.07.2019 bis Samstag, 20.07.2019 in Rinteln, OT Steinbergen, in der Straße Am Berghang in eine Souterrainwohnung einzudringen. Da die Wohnung aber durch Eisengitterstäbe an den Fenstern gesichert war, blieb es beim Versuch. Zudem entstand noch nicht einmal ein Schaden. Das Einbruchwerkzeug wurde von den Tätern zurückgelassen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

