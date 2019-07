POL-NI: Kennzeichendiebstahl.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(ne) Von einem roten Pkw VW Golf wurde in der Zeit von Dienstag, 16.07.2019 bis Freitag, 19.07.2019 das hintere Kfz.-Kennzeichen von bisher unbekannten Tätern entwendet. Der Pkw war in Rinteln in der Bahnhofsallee auf dem dortigen Parkplatz hinter dem Kiosk geparkt. Es handelt sich um eine hannoversche Zulassung.

Hinweise zum Verschwinden des Kennzeichens bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

