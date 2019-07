Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährliche Körperverletzung in Seniorenheim.

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitagabend, 19.07.2019 zwischen 18:40 Uhr bis 18:45 Uhr, besucht eine 53-jährige Rintelnerin trotz Hausverbots einen Bewohner eines Seniorenheimes in der Landgrafenstraße in Rinteln. Hierbei greift sie zwei Damen vom Pflegedienst tätlich an. Zunächst wirft sie mit einer Glasflasche nach einer Pflegekraft und trifft diese damit an der Schulter. Die Flasche zerbricht hiernach an einer Wand. Weiterhin würgt und kratzt sie die beiden Pflegekräfte. Da die Verursacherin unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen und sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

