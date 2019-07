Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Portemonnaiediebstahl im Supermarkt

Obernkirchen (ots)

(ma)

Wie schnell Taschendiebe handeln, wenn ihnen zusammen mit einer EC-Karte auch noch die entsprechende PIN in die Hände fällt, musste gestern eine Obernkichenerin erfahren, die an der Supermarktkasse an der Neumarktstraße in Obernkirchen bezahlen wollte und den Verlust ihres Portemonnaies feststellte.

Die Geldbörse wurde der Frau zuvor im Markt gg. 13.00 Uhr unbemerkt aus der Handtasche gestohlen.

Um 13.22 Uhr hatte der Dieb die gestohlene EC-Karte mit PIN bereits an einem Geldautomaten eingesetzt und insgesamt 1.200 Euro abgehoben.

