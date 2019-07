Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: "55" wurde gefunden

Bückeburg (ots)

Ein aufmerksamer Bückeburger und Zeitungsleser trug dazu bei, dass eine Verkehrsunfallflucht vom 10.07. aufgeklärt werden konnte. Gesucht wurde ein hellblauer Pkw-Kombi mit den Ziffern "55" im amtlichen Kennzeichen. Der Fahrer des gesuchten Kombis entfernte sich nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug an der Pulverstraße/Scharnhorststraße.

Dem Zeugen fiel am 12.07. im Bückeburger Stadtgebiet ein vor ihm fahrender hellblauer Pkw Renault auf, der hinten links einen Unfallschaden hatte und die Ziffern "55" im Kennzeichen hatte. In Erinnerung der Pressemeldung wurde die Polizei Bückeburg informiert und konnte einen Bückeburger als Unfallflüchtigen ermitteln, der mittlerweile schon vernommen wurde.

Den Unfallschaden, den der Zeuge an dem Pkw Renault erkannte, stand übrigens nicht mit der Unfallflucht in Verbindung. Die überführenden Unfallspuren fanden die Beamten an einer anderen Stelle des Fahrzeuges.

