Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ölspur sorgte für Einsatz am Donnerstagabend

Schermbeck (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW ereignete sich am Donnerstag um 17:59 Uhr im Kreuzungsbereich Östricher Str. / Bestener Str.. Nachdem die Fahrzeuge von Abschleppunternehmen entfernt wurden, wurde von der Polizei die Feuerwehr zur Ölspurbeseitigung nachalarmiert. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr streuten die Ölspur ab und reinigten die Fahrbahn. Der ebenfalls alarmierte Löschzug Altschermbeck, konnte auf der Anfahrt die Einsatzfahrt abbrechen. An der Einsatzstelle wurde Ölspurwarnschilder aufgestellt. Nach Ende der Feuerwehrmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Für den Löschzug Gahlen endete der Einsatz um 19:15 Uhr.

