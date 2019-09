Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Luchtkamp/ Radfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Radfahrer (70) aus Münster ist am Freitag (6. September) gegen 11.45 Uhr bei einem Unfall auf der Straße Am Luchtkamp in Dülmen schwer verletzt worden. Der Radfahrer war mit dem Wagen eines 74-jährigen Gelsenkircheners zusammengestoßen, als dieser vom Fahrbahnrand anfuhr. Der Rettungsdienst brachte den 70-Jährigen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell