Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Löscheinsatz in der Rheinstraße - Nachtragsmeldung-

Schwanau (ots)

Nach dem Brand in einer etwa 500 Quadratmeter großen Scheune in der Rheinstraße am Freitagmorgen, wurde der eigentliche Brand durch die eingesetzte Gesamtwehr Schwanau mit 15 Fahrzeugen und etwa 65 Wehrleuten kurz vor 9:30 Uhr unter Kontrolle gebracht. Im Anschluss musste das Heu und Stroh, das zu etwa 500 Ballen dort gelagert war, ins Freie verbracht werden, um es dort weiter abzulöschen. An dem gelagerten Futtermittel entstand ersten Schätzungen zu Folge ein Schaden von rund 25.000 Euro. An dem Gebäude verursachte das Feuer einen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich, der jedoch noch nicht abschließend geschätzt werden kann. Der Rettungsdienst war mit 17 Einsatzkräften am Brandort. Personen sind nach aktuellen Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Nach der gemeinsamen Untersuchung des Brandortes durch Beamte des Polizeipostens Schwanau mit ihren Kollegen der Kriminaltechnik, wird derzeit die Brandursache in einer Selbstentzündung des gelagerten Heus gesehen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen momentan nicht vor.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Freitag, 09.08.2019, 08:12 Uhr

Schwanau - Löscheinsatz in der Rheinstraße

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeipostens Schwanau in der Rheinstraße an einem Brandort. Gegen 7:35 Uhr bemerkten Anwohner Rauch aus einer größeren Scheune, worauf sie die Rettungskräfte alarmierten. Derzeit dauern die Maßnahmen der Feuerwehr und Polizei vor Ort noch an. Aufgrund aktueller Erkenntnissen, wird eine Selbstentzündung des gelagerten Heu nicht ausgeschlossen. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich bislang nicht.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell