Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Unter Drogeneinfluss gefahren und verunfallt

Am Montag, 09. Dezember 2019, kam es um 05.58 Uhr an der Einmündung der Kellerhöher Straße zur Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Großenkneten fuhr auf der Kellerhöher Straße und überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen verschätzte er sich bezüglich der Entfernung zur Einmündung zur Ahlhorner Straße. Er verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kam in der Berme zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, sodass eine Blutentnahme durchgeführt worden ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell