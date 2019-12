Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trickbetrüger erbeuten hohen Geldbetrag

Ratzeburg (ots)

03. Dezember 2019 | Kreis Stormarn - 29.11.2019 Wesenberg

Trickbetrüger haben am vergangenen Freitag (29.11.2019) einen fünfstelligen Bargeldbetrag in Wesenberg erbeutet. Eine Anruferin gab sich am Telefon als Tochter eines 87-Jährigen aus und schilderte, nach einem angeblichen Verkehrsunfall nun finanzielle Schwierigkeiten bei der Schadensregulierung mit der Versicherung zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand hat die vermeintliche Tochter telefonisch Kontakt zu dem Wesenberger aufgenommen und geschildert, dass sie Bargeld für eine Schadensregulierung nach einem Verkehrsunfall benötige. Sie verwies dabei auf einen Mitarbeiter eines Autohauses, der sich umgehend beim Geschädigten melden würde. Nachdem sich der angekündigte Autohausmitarbeiter beim 87-jährigen gemeldet hatte und ihm die Angaben schlüssig schienen, sagte der Rentner zu, seiner Tochter das Geld zu leihen. Die Täter gaben dem Rentner zudem noch Tipps für eine Ausrede gegenüber einem Bankangestelltem, falls dieser wegen der Höhe der Abhebung misstrauisch sein würde. Der Wesenberger fuhr daraufhin zu einer Bankfiliale und hob einen fünfstelligen Geldbetrag ab. Wie im zuvor vereinbarten Telefonat mit dem Autohausmitarbeiter, erschien dann eine Frau fußläufig an seiner Anschrift, um das Bargeld in Empfang zu nehmen. Sie wurde als ca.160 cm groß, von schlanker Statur, schwarzhaarig und ca. 30 Jahre alt beschrieben.

Kurz nach der Geldübergabe schöpfte der Geschädigte Verdacht und erkundigte sich bei seiner Familie, wodurch er den Betrug erkannte und sich bei der Polizei meldete.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wem ist am spätem Freitagnachmittag in Wesenberg, Am Mühlenteich eine Frau, ca. 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, schwarzhaarig, ohne Brille aufgefallen? Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04531/501-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät, stets skeptisch bei derartigen Anrufen zu sein. Lassen Sie sich nicht überrumpeln und beenden Sie das Gespräch. Rufen Sie unter den Ihnen selbst bekannten Rufnummern den Bekannten/Enkel/Verwandten zurück, um sich zu vergewissern. Informieren Sie die Polizei über 110, sollten Sie derartige Anrufe erhalten.

