Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fensterscheibe zerbrochen

Sankt Julian (ots)

Am Wochenende ist an der Grundschule eine Scheibe an einem als Lager genutzten Häuschen zu Bruch gegangen. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell