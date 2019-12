Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes der Marke Haibike

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 26.November 2019 gegen 03.30 Uhr und Mittwoch, den 04.Dezember 2019, gegen 15.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Haibike entwendet. Das Fahrrad hat einen mattfarbenen, schwarz-blauen Rahmen mit gelber Aufschrift und stand zum Tatzeitpunkt verschlossen an der Deichstraße Ecke Hauptstraße. Das E-Bike hat einen Wert von 3900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.:04499-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell