Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Taschendieb unterwegs, 29.02.2020, Wörth am Rhein

Wörth am Rhein (ots)

Als eine 87-jährige Frau aus Wörth in einem Supermarkt in Wörth am Rhein ihre Einkäufe bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass Taschendiebe den Geldbeutel aus ihrer Handtasche entwendet hatten. Die bisher unbekannten Täter erlangten so Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

