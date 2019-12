Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Straftat schnell geklärt

Nicht lange konnte sich eine Frau an einem Handy und Bargeld erfreuen, das sie bei einer Straftat erbeutete. Die Polizei ermittelte sie schnell.

Ulm (ots)

Dank moderner Technik bekam ein 39-Jähriger sein Handy und Bargeld schnell wieder zurück, das er zuvor verloren hatte. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstagnachmittag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr mit seinem Fahrrad, samt Anhänger auf der Heidenheimer Straße in Richtung Böfingen unterwegs. Während der Fahrt verlor er seine Jacke, die er im Anhänger verstaut hatte. Nachdem der Mann den Verlust bemerkte, fuhr er die Strecke wieder zurück. Er fand seine Jacke wieder im Bereich einer Bushaltestelle. Allerdings fehlten sein Handy und über 100 Euro Bargeld, die darin waren. Als der 39-Jährige sein Handy ortete, wurde ein Standort in Mähringen angezeigt, woraufhin er die Polizei verständigte. Als Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte die angezeigte Adresse aufsuchten, riefen sie das unterschlagene Handy an. Tatsächlich klingelte es in der Wohnung einer 24 Jahre alten Frau. Als sie öffnete, hielt sie das Handy in der Hand. Sie räumte ein, das Handy und das Bargeld aus der Jacke gestohlen zu haben. Beides gab sie den Beamten zurück, die es an den Geschädigten aushändigten. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Unterschlagung.

