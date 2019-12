Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Über 27.000 Euro Schaden entstanden am Samstag beim Zusammenstoß zweier Pkw.

Ein 29 Jahre alter Pkw-Lenker bog gegen 10.40 Uhr von der Jörg-Syrlin-Straße in den Kurt-Schumacher-Ring ein. Dabei achtete er nicht auf die Vorfahrt eines 38-Jährigen, der in Richtung Eselsberg unterwegs war. Der Unfallverursacher zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. An den beiden Autos entstand ein Schaden von ca. 27.500 Euro.

