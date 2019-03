Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Billardqueue als Schlagwerkzeug eingesetzt - zwei Leichtverletzte

Gelsenkirchen (ots)

Am 10.03.2019, gegen 12:15 Uhr, eskalierte ein Streit zwischen drei Männern in Buer. Zwei Gelsenkirchener, 38 und 50 Jahre alt, hielten sich in einer Parkanlage gegenüber der Hochstraße auf. Als ein 34-jähriger Gelsenkirchener zu dem Duo stieß, entwickelte sich ein Streit, bei dem der 34-Jährige die beiden Männer mit einem Billardqueue schlug. Dann flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Im Nahbereich griffen Polizeibeamte den Tatverdächtigen auf - allerdings ohne den Queue. Trotz intensiver Suche konnte dieser nicht aufgefunden werden. Ein Rettungswagen brachte die zwei Geschädigten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Den 34-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

