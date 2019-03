Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Bulmke- Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag Abend in Bulmke- Hüllen. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 48jähriger Essener auf der Florastr. in Richtung Stadtmitte. Als er nach links in die Schlesierstr. abbiegen wollte, übersah er einen 23jährigen Gelsenkirchener, der die Florastr. mit seinem Pkw in Gegenrichtung befuhr. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der 23jährige Gelsenkirchener verletzt. Er wurde mit einem Rettunsgwagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Hartmann, EPHK

Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell