Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Renitente Ladendiebin festgenommen

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 14.00 Uhr wurde eine 58-jährige Frau im Rewe-Markt in der Ludwig-Lang-Straße dabei erwischt, wie sie einen Ladendiebstahl beging. Die Frau hatte mehrere Waren aus dem Markt in ihrem Rollstuhl und in mitgeführten Taschen versteckt. Damit wollte sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Als der Ladenbesitzer die Frau auf den Diebstahl ansprach, wurde diese renitent und schlug mit einer Krücke auf den Mann ein. Die Diebin wurde bis zum Eintreffen der Polizei im Laden festgehalten. Sie erhält nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

++++++++++++++++++++++++++++2243033

