Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Vibrationsplatte von Baustelle gestohlen, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Eine Vibrationsplatte, auch Rüttelplatte genannt, stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einer Baustelle Am Tuchrahmen in Korbach. Die gelbe Arbeitsmaschine hat einen Wert von etwa 5.000 Euro.

Die Baufirma aus Twistetal erstattete am Freitagmorgen Anzeige bei der Polizeistation Korbach, die unter der Tel. 05631/971-0 um Hinweise bittet. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle Am Tuchrahmen gemacht, insbesondere auch zu Fahrzeugen, die zum Abtransport gedient haben können?

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell