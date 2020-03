Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Bergzabern

Die Fahrerin eines Kleinwagens wurde am 29.02.2020, gegen 10:15 Uhr in der Weinstraße in Bad Bergzabern auffällig, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte dann weiterhin festgestellt werden, dass sie ihr Kind nicht in dem vorgeschriebenen Kindersitz transportierte. Schwerwiegend hinzu kam noch, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Somit wurde ihr letztlich die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

