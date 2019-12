Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken vom Parkplatz losgefahren und Unfall verursacht

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr bog eine 48-jährige Fiat-Fahrerin von einem Parkplatz in die L534 in Richtung Kleingemünd ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem, in Richtung Stadtmitte fahrenden, Renault eines 56-Jährigen. Verletzt wurde hierdurch niemand, allerdings stellten die aufnehmenden Beamten bei der Verursacherin Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test brachte einen Wert von knapp 0,7 Promille zutage. Bei der 48-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihren Führerschein musste sie abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 4.500 Euro.

